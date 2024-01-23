謝淑薇澳網混雙晉4強拚首冠 追平個人最佳成績

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（中央社記者陳容琛台北23日電）身為澳洲網球公開賽的台將唯一希望，謝淑薇今天與波蘭搭檔傑林斯基征戰混雙8強，以6比2、6比3取得4強門票，朝著生涯首座澳網混雙冠軍前進。

瞄準生涯首座澳網女雙、混雙冠軍，謝淑薇今年在澳網雙線出擊，除了與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）征戰女雙外，還與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）力拚混雙。其中，與傑林斯基共組的「台波聯軍」，昨役輕鬆以直落2擊敗對手，讓謝淑薇在澳網女雙、混雙皆挺進8強。

面對澳網混雙第7種子的德國選手克拉維茲（Kevin Krawietz）、美國選手馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez），榮膺第3種子的謝淑薇、傑林斯基延續昨天的好手感，首盤即強勢上演2度破發，以6比2先馳得盤。

次盤「台波聯軍」持續壓制對手，在第7局率先破發，加上傑林斯基在第9局多次漂亮回擊，最後兩人攜手以6比3搶下比賽勝利，一舉取得澳網混雙4強門票。同時，謝淑薇繼2015年後，再度挺進澳網混雙4強，並追平個人在澳網混雙最佳成績。

賽後接受大會採訪時，謝淑薇笑說，在場上享受比賽、找到一些樂趣，並期望與傑林斯基持續拿下更多勝利。接下來謝淑薇還與梅丹斯搭檔女雙8強，迎戰賽會第9種子巴西選手史蒂芬妮（Luisa Stefani）、荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）。（編輯：李亨山）1130123