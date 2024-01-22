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小蠻牛艾卡拉茲直落三克敵 闖進澳網8強

2024/1/22 21:15（1/22 22:27 更新）
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西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（圖）22日以直落三輕取塞爾維亞選手凱柯曼諾維奇，晉級澳洲公開賽男單8強。（路透社）
西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（圖）22日以直落三輕取塞爾維亞選手凱柯曼諾維奇，晉級澳洲公開賽男單8強。（路透社）
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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）西班牙新生代網球好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以直落三輕取非種子的塞爾維亞選手凱柯曼諾維奇，晉級澳洲公開賽男單8強，下一場將出戰德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

法新社報導，艾卡拉茲為本屆澳網第2種子，被視為塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）尋求衛冕之路上的頭號威脅。

艾卡拉茲今天主宰比賽，全場沒有面臨任何破發點危機，終場以6比4、6比4、6比0碾壓對手凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），僅花1小時又49分鐘。

另一方面，來自俄羅斯的名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天則克服葡萄牙選手波黑斯（Nuno Borges）的頑強抵抗，搶下澳網8強席次。

梅迪維夫是兩屆澳網亞軍，名列第3種子，但今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）對上世界排名第69的波黑斯，鏖戰逾3小時才以6比3、7比6（7比4）、5比7、6比1勝出。

梅迪維夫下一場將對決第9種子波蘭選手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），爭搶4強席位。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130122

#艾卡拉茲
#凱柯曼諾維奇
#梅迪維夫
#澳網
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