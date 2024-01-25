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謝淑薇澳網女雙混雙都晉決賽 有望取得巴黎奧運參賽權

2024/1/25 17:24（1/25 20:20 更新）
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台灣網球選手謝淑薇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北25日電）剛在澳網女雙、混雙都闖進決賽的謝淑薇，有機會取得巴黎奧運參賽權。網球協會秘書長王凌華說，奧運積分計算到6月10日，謝淑薇應該能排在世界前10名取得女雙參賽資格。

巴黎奧運雙打共32籤，會依照6月10日法國網球公開賽打完當週的最新世界排名選取資格。依規定，若雙打世界排名在前10名的球員，可以指定同國家另一名女雙世界排名在前300名的球員組成雙打。

根據最新的世界排名，目前台灣在女雙世界排名前300名的球員除了第6名的謝淑薇之外，還有第19名的詹皓晴、34名的詹詠然、57名的吳芳嫻、172名的曹家宜與194名的梁恩碩。

王凌華在接受中央社訪問時說道，謝淑薇今年澳網成績太出色，對積分很有幫助，理論上應該可以保住世界前10名，「至於奧運搭檔要挑誰，協會完全尊重她的想法，不會給予任何建議。」

依照國際網球總會（ITF）對於球員參加奧運的資格規定，女子選手必須先參加過2次金恩盃（聯邦盃前身）網球賽。目前謝淑薇、詹詠然、詹皓晴都僅參加過一次，ITF日前也已經發函提醒這3人還需要再參加一次。

王凌華指出，目前ITF已經在找尋第2次金恩盃網球賽的舉辦地點，時間很有可能會選在4月份開打。

王凌華說：「儘管ITF對於沒能打足夠金恩盃的選手有個申訴管道，但我們還是希望，有機會參加奧運的球員可以完整的打完金恩盃。」（編輯：吳協昌）1130125

#巴黎奧運
#謝淑薇
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