國訓中心黃金計畫元旦實施 林郁婷唐嘉鴻等奧運奪牌選手列第1級

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（中央社記者黎建忠台北31日電）國訓中心今天公布「114年備戰奧林匹克運動會黃金計畫」菁英選手人數，共計211人獲選，預計明天實施。其中黃金計畫第1級共10人，包括今年巴黎奧運所有奪牌選手。

「黃金計畫3.0」從今年巴黎奧運後，經由體育署、競技強化委員會、國訓中心充分討論，以及各單項協會列出進退場機制和具體規劃後，終於在2024年最後一天公布總人數。

根據體育署今年7月公布的備戰奧林匹克運動會黃金計畫從原本的5級變成6級，訓練經費依序為新台幣1500萬、1000萬、800萬、350萬、200萬、50萬；其中新增加的第6級，是專門為菁英青年選手打造。

其中第1級人數總計10人，包括4男、6女，共有競技體操1人、羽球2人、拳擊3人、射擊1人、桌球2人、舉重1人。

根據各單項協會提出的進退場機制和具體計畫，在今年巴黎奧運奪牌選手包括拳擊林郁婷、陳念琴、吳詩儀，羽球王齊麟，舉重郭婞淳，男子體操唐嘉鴻、射擊李孟遠等人都列在第1級當中；唯獨羽球男雙好手李洋，因為已卸下選手身分，因此沒有在名單當中。

桌球2名列入黃金計畫第1級選手林昀儒、鄭怡靜，則是依據協會公告，「審核申請截止時間前個人單打世界/奧運排名前10名連續5週或半年累計6週者」的資格獲得，不過後續需每半年檢核一次。

至於台灣體操「鞍馬王子」李智凱、「柔道男神」楊勇緯，雖然在巴黎奧運沒參賽或者成績不佳，但仍靠著杭州亞運金牌保住第2級資格，而獲得巴黎奧運女子高爾夫第8名、創台灣史上最佳的徐薇淩則獲得第3級黃金計畫奧援。（編輯：吳協昌）1131231