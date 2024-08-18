台北羽球公開賽引退 李洋：一定會拿出最好表現

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（中央社記者黎建忠台北18日電）已結束奧運最後一舞的台灣羽球男雙好手李洋，將會以台北羽球公開賽，當作在台灣的引退賽。他今天說：「當然希望是好的結局（奪冠），但不論怎樣，我都會努力拿出最好表現。」

屬於國際羽球總會（BWF）超級300等級的台北羽球公開賽，總獎金21萬美元（約新台幣683萬元），將於9月3日到8日在台北小巨蛋登場。

這場比賽也將是拿到今年巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋、王齊麟在台灣最後1次搭配。李洋和王齊麟打完奧運後就因各自生涯規劃而拆夥，王齊麟今天已經和新搭檔邱相榤前往日本參賽。

李洋接受中央社訪問表示，到比賽開打大概還有2個星期，自己希望可以到球團裡頭練球，畢竟強度比較高，或者回學校練球也是另1個選項，但至少會讓自己的訓練不要中斷太久。

李洋強調，自己身上有很多不可逆的傷，尤其是腰部傷得還蠻嚴重的，但是能在台灣比賽總是很開心，「這也是讓我堅持下去的主因」。

由於戴資穎可能參賽，加上李洋的退休效應，讓台北羽球公開賽的門票幾乎銷售一空。李洋提到：「不論是不是來看我打球的，也不論最後結果好不好，我都不想讓球迷失望，一定會打出一場又一場的好比賽。」

李洋打完台北羽球公開賽後，將進入國體大任教，雖然他和王齊麟也取得年底BWF年終總決賽的參賽資格，但李洋還在考慮要以何種形式參與。（編輯：管中維）1130818