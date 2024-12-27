運科中心成立週年 執行長黃啟煌哽咽謝國訓支持

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（中央社記者黎建忠高雄27日電）國家運動科學中心成立週年，今天舉行慶祝活動及論壇。運科中心執行長黃啟煌在致詞時表示，這一年來從無到有確實很不容易，也要特別感謝國訓中心的大力支持。

國家運動科學中心從去年9月16日掛牌，今年1月1日正式成立，儘管還沒有專屬自己的辦公大樓，但在國訓中心的全力支持下，仍舊有效率地運轉了1年。

在週年的感恩記者會上，黃啟煌哽咽表示：「這一年來確實很不容易，感謝所有同仁的努力，也特別感謝國訓中心的全力相挺。」

黃啟煌回憶提到，運科中心剛成立的時候，就有許多長官、專家建議，要儘速用科技導入運科，建構自己的資料庫，這是運科中心未來運作的根本，「所以我們在今年7月先推出賽事飲食料理，客製化打造選手的飲食補充需求」。

在實務層面上，運科中心分別在射箭、射擊、田徑、桌球、拳擊等項目，實際運用運科技術幫助選手，像是射箭，委託國體大教授陳詩園，做出一套賽前訓練器材的校準及輔助訓練系統。

至於田徑項目，應用影像辨識技術，記錄跳遠選手每一次動作上的缺失和不同之處加以改進；另外，針對桌球的鄭怡靜、簡彤娟，拳擊的陳念琴、吳詩儀等人，進行自身和對手的情蒐，可以第一時間回饋給教練做賽前模擬戰術演練。

黃啟煌透露，拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的林郁婷，也是在運科中心的肌力測試下，發現她的搏擊能力堪稱世界頂尖，「也把這個結果告訴了她的外籍體能教練，在訓練課表上也可以持續加強」。

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黃啟煌強調，為了讓外界更瞭解運科中心，也請人員發表了81篇運科的科普文章；明年將持續扮演好運科中心的角色，持續自行研發今年棒球12強備受好評的i-Pitch以及射箭機器人，讓選手有更多後勤支援。

今天除了週年記者會，也舉辦「科技導入運科X運科普及全民運動」論壇，針對提升競技表現、促進全民健康、跨領域產業合作等3方面，邀請教育部政務次長張廖萬堅、中華奧會主席林鴻道、國科會主委吳誠文、運科中心董事長沈孟儒等人座談。（編輯：管中維）1131227