12強情蒐建功 徐樂：科技是輔助不能取代人類判斷

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（中央社記者吳家豪台北28日電）台灣隊去年在世界12強棒球賽奪冠，選手和教練團都曾點名情蒐團隊是幕後功臣。對情蒐團隊成員徐樂而言，科技只是輔助，不能完全取代人類判斷，需做好每一項基本功，利用數據來增加比賽的確定性，這才是情蒐系統的真正價值。

徐樂自從國小4年級接觸棒球，就結下不解之緣。由於並非科班出身，球員生涯並不順遂，曾在2019年參加中職選秀卻落選，他也因此卸下球衣轉換身分，開始協助國家隊一級賽事情蒐工作。

徐樂於2020年創辦灼見運動數據擔任執行長，提供棒球數據電子化、視覺化系統和即時分析，僅靠著資本額新台幣520萬元與6名成員，在資金和人力都吃緊的情況下，一路咬牙撐到現在，因為一股使命感讓他無法說放下就放下。

情蒐只是輔助 比賽結果取決於選手場上即時判斷

「科技在棒球中主要是輔助人類，幫助快速完成任務。」徐樂坐在會議室接受中央社採訪這天，牆上白板寫滿密密麻麻的專業術語和分析數據，看得出12強奪冠後並未停下腳步，正加緊準備經典賽和國內其他賽事。

他強調，沒有任何科技能完全自動化完成所有工作，所有的科技都是輔助人類操作流程的工具，「有些人可能會誤解科技的自動化程度；但實際上，科技只是輔助，並不能完全取代人類的判斷。」

徐樂指出，情蒐數據報告能用來輔助教練的經驗，並傳達給選手一致的訊息，確保選手在比賽中能夠做出正確的判斷。「教練和選手的判斷對比賽的影響可能只有3%到5%，但這些小的差異可能會影響比賽結果。」

在12強比賽期間，打擊教練彭政閔拿著情蒐資料和球員討論，被網友歪樓比喻「好像在訂飲料」。這張「飲料單」或許只有短短一兩頁，卻濃縮了情蒐精華；對方投手數據會即時分析並上傳到雲端，打者下場後，可以立即查看剛才打擊的影片和情報，包括教練的筆記、重點提示和球路分析。

在比賽前，情蒐團隊每一名分析員會負責多支球隊，需要把所有蒐集到的資料輸入系統、產出報告，搭配影片剪輯，並根據報告中的重點製作多個版本。

教練的角色是根據定稿報告撰寫筆記，並指導影片剪輯以符合報告內容，影片需展示報告中提到的選手特點，例如高角度觸球的表現等。

徐樂說，過去的情蒐報告非常簡短，通常只有4、5行字，無法傳達足夠訊息；現在的報告更詳細，包含數百字內容，提供更多細節，事實也證明這樣的改變是正確的。

徐樂坦言，近年來情蒐系統的變化，被外界認為是棒球最大的改變之一，這些系統幫助選手和教練更好地準備比賽。雖然情蒐系統提供大量數據和分析，但比賽結果仍然取決於選手的表現和場上的即時判斷。

「即使有再多的數據支持，實力的差距仍然是決定比賽結果的關鍵因素。」他特別強調，數據和分析只是輔助，無法保證勝利。

台灣自主開發運科系統 可降低成本避免數據外流

徐樂表示，台灣科技實力強，然而對於運動科技的投資願意低，主要因為成本高昂和技術複雜。

以鷹眼系統為例，不僅可用於判斷壓線等問題，還能記錄運動員的動作數據。例如人體骨架、關節角度等，提供運動科學分析，甚至用在與現場觀眾互動。

不過，國外打造的鷹眼系統成本高達新台幣2400萬元，僅是1台高畫質攝影機就要價60萬元，球場需安裝12台，合計720萬元，還要加上每場比賽產生大量資料需進行雲端運算的成本；況且國外鷹眼系統多為租賃模式而非買斷，必須持續投入資金。

灼見從2021年著手開發台版鷹眼系統，採用規格較低的攝影設備，以較少成本取得類似國外系統的數據精準度。目前在1座球場安裝的設備成本和維護成本合計約700萬元，遠低於國外系統，未來還有規格升級空間。

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徐樂直言，演算法是台灣的強項，影像系統則是台灣未來必須掌握的技術。若台灣能自主開發運動科技，長期來看可節省大量成本，也能減少對國外技術的依賴，更有效保障球員的數據安全、避免外流。

在有限資源下，灼見團隊在這次12強比賽努力達成目標，讓徐樂感到驕傲。他認為，台灣未來如果要進一步開發運科系統，中職聯盟、球隊、科技業者和政府部門的緊密合作將不可或缺。（編輯：張良知）1140128