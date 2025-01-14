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世界12強賽看見成效 蔡其昌：情蒐常態化持續到奧運

2025/1/14 18:14
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，情蒐是幕後大功臣，中職會長蔡其昌說，情蒐小組常態化會一直進行到奧運，若經典賽資格賽、會內賽都有好成績，相信國家隊公司化推動速度就會更快。

蔡其昌先前就曾喊出要讓國家隊公司化，此次世界12強棒球賽台灣奪冠後又再有討論聲音。蔡其昌今天出席紀念悠遊卡捐贈活動接受媒體聯訪表示，12強打出成績後，大家也都有意願談，但因為例行賽接著世界12強賽，再來就是經典賽資格賽，又要面對新球季開打，會利用時間一步一步推。

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蔡其昌也提到，情蒐常態化會一直進行到奧運，12強賽的成功，讓大家覺得情蒐發揮效果，由簡單到複雜逐步完成，如果經典賽資格賽、經典賽正式賽運作大家覺得效果不錯，有輿論的支持，相信也會加快國家隊公司化推動的腳步。

中職去年赴澳職訪問確定合作關係，今年分批送了共12名球員赴澳洲參加澳洲職棒賽事，蔡其昌也將於16日啟程赴澳洲。蔡其昌表示，中職首度與澳職合作台灣日活動，希望透過棒球強化兩國連結，當地僑胞也都很熱情。（編輯：張雅淨）1140114

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