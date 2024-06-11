謝淑薇巴黎奧運女雙搭檔「9選1」 網協尊重選擇

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（中央社記者陳容琛台北11日電）台灣網球名將謝淑薇確定取得巴黎奧運的女雙參賽門票，搭檔將從9名符合資格的球員中挑選，網協表示希望6月12日得到名單，並尊重謝淑薇的選擇。

2024巴黎奧運網球項目將在法國網球公開賽主球場羅蘭蓋洛斯球場（Stade Roland-Garros）舉行，其中男、女雙打共32籤，依照6月10日法網結束後當週最新世界排名選取資格，根據規定，雙打世界排名前10的球員，可以指定同個國家另一名單打或雙打世界排名前300的球員共組搭檔。

謝淑薇今年曾勇奪澳洲網球公開賽女雙冠軍，雖然上週挑戰法網女雙衛冕失利，同時失去女雙球后寶座，不過暫居女雙世界排名第2的她，仍確定搶下巴黎奧運女雙參賽門票，有望繼2012年倫敦奧運後，再度踏上五環殿堂。

至於外界關注謝淑薇的搭檔人選，目前台灣共有9名女將單打或雙打世界排名在前300名，包含女單第217名楊亞依、女雙第28名詹皓晴、女雙第63名吳芳嫺、女雙第147名詹詠然、女雙第153名曹家宜、女雙第154名梁恩碩、女雙第253名李羽芸、女雙第261名卓宜萱、女雙第261名卓宜岑。

中華民國網球協會秘書長王凌華接受中央社採訪時表示，目前尚未收到謝淑薇想合作的人選，不過希望謝淑薇團隊於6月12日提出搭檔名單，接下來再經過選訓委員會通過，「但站在協會立場，我們絕對尊重她選擇的搭檔。」（編輯：張雅淨）1130611