謝淑薇攜手比利時搭檔 無緣辛辛那提網賽女雙8強

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（中央社記者陳容琛台北16日電）結束巴黎奧運女雙賽事後，台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯征戰辛辛那提網球公開賽，沒想到16強以3比6、5比7落敗，無緣女雙8強。

提前為美國網球公開賽暖身，才剛結束巴黎奧運女雙賽事的謝淑薇，本週攜手比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）前往在美國舉行、世界女子職業網球協會（WTA）千分等級的辛辛那提網球公開賽，同時兩人榮膺女雙第2種子，首輪輪空情況下，直接取得16強門票。

面對英國達特（Harriet Dart）、澳洲培瑞斯（Ellen Perez）的組合，「台比聯軍」在首盤遭遇極大挑戰，第4局率先遭到破發，即便第7局回敬破發、將比分扳成3比4，只是隨著第8局再被破發，導致先以3比6讓出。

沒有放棄的「台比聯軍」在次盤隨即調整狀況，而且第4局成功突破對手，一度取得4比1領先，沒想到進入關鍵第9局，「台比聯軍」錯失盤末點機會，無緣順利將戰線延長至決勝第3盤，而且第11局再被破發，最後以5比7遭到逆轉落敗。（編輯：陳政偉）1130816