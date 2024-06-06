謝淑薇混雙搶10失利 無緣法網決賽

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣網球名將謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基5日在法國網球公開賽混雙4強賽，歷經搶10大戰，最終以1比6、7比6（7比2）、4比10不敵英國的斯庫普斯基與美國的柯拉芙琪珂，無緣決賽。

謝淑薇今年法網雙線作戰，儘管女雙次輪止步、無緣衛冕，但混雙與今年澳網冠軍搭檔、波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）攜手，依舊默契十足，前3輪以一盤未失之姿、闖進4強。

謝淑薇與傑林斯基4強賽碰上英國的斯庫普斯基（Neal Skupski）與美國的柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），重現澳網冠軍賽對決戲碼。

不過，「台波聯軍」開賽遭遇亂流，一口氣連丟5局，而第7局在化解對手1個盤末點後，未能扭轉戰局，以1比6丟掉首盤。

次盤雙方僵持不下，一路鏖戰至搶7，「台波聯軍」以7比6（7比2）扳平戰局。

「台波聯軍」在決勝盤超級搶10沒能乘勝追擊，以4比10落敗，未能上演澳網冠軍賽逆轉戲碼，謝淑薇結束本屆法網之旅，但混雙項目已締造個人參賽最佳成績。（編譯：陳正健）1130606