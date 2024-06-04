詹皓晴女雙不敵美國組合 法網止步16強

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣網球選手詹皓晴今天與俄羅斯搭檔庫德梅托娃在法國網球公開賽女雙16強賽，連續2盤都率先攻破對手發球局後遭逆轉，最終以2比6、5比7敗給美國組合多海德與柯拉芙琪珂。

詹皓晴過去法網女雙最佳成績，為2018年與中國女將楊釗煊打進4強，今年與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）攜手出擊，為大會第12種子，兩人今年曾在4月世界女子職業網球協會（WTA）斯圖加特（Stuttgart）女網賽合力摘冠。

詹皓晴與庫德梅托娃女雙首輪，歷經3盤大戰才過關，次輪以直落2擊敗俄羅斯組合卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）與維辛尼娜（Elena Vesnina），闖進16強。

「台俄聯軍」今天碰上第8種子美國組合多海德（Caroline Dolehide）與柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk），率先破發，以2比0開局，無奈自盤中起連續3個發球局都失守、一口氣連丟6局，以2比6讓出首盤。

次盤「台俄聯軍」重振旗鼓，再度連拿2局，第4局更是與對手上演激戰，「台俄聯軍」一共躲過7個破發點，第6局再度化解破發危機。

不過，「台俄聯軍」在4比2領先時陷入亂流，第8、12局發球局都未能保住，最終以5比7落敗，無緣8強。

另外，台灣網球名將謝淑薇在女雙次輪爆冷止步、無緣挑戰衛冕後，專注在混雙賽事，與今年澳網冠軍搭檔、波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）連過2關，闖進8強，成為台將最後希望。

謝淑薇今晚將與傑林斯基迎戰頭號種子澳洲組合培瑞斯（Ellen Perez）與伊布登（Matthew Ebden），決定4強門票誰屬。（編輯：郭諭儒）1130604