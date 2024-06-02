謝淑薇法網衛冕夢碎 女雙爆冷次輪止步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣網球名將謝淑薇今天與比利時搭檔梅丹斯在法國網球公開賽女雙次輪，以2比6、4比6敗給美國的納瓦洛與俄羅斯的施耐德，挑戰衛冕失利，接下來將專注於混雙賽事。

世界球后謝淑薇曾在2014、2023年兩度在法網女雙捧冠，這次與今年澳洲網球公開賽冠軍搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手，將挑戰個人在法網女雙第3冠。

榮膺女雙頭號種子的謝淑薇與梅丹斯，首輪以直落2橫掃日本的青山修子與塞爾維亞的克魯尼奇（Aleksandra Krunic），次輪碰上美國的納瓦洛（Emma Navarro）與俄羅斯的施耐德（Diana Shnaider），對手今年曾闖進澳網16強。

謝淑薇與梅丹斯首盤雖兩度成功破發，但自身4個發球局都未能保住，一度連失5局，以2比6丟掉首盤。

「台比聯軍」次盤重振旗鼓，前3局兩度攻破對手發球局，取得3比0領先，隨後陷入破發混戰，反倒讓對手後來居上、以8比8逼平戰局。

「台比聯軍」關鍵第10局化解對手1個賽末點後，未能上演逆轉秀，最終以4比6落敗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝淑薇這次在法網雙線作戰，接下來將在混雙首輪出擊，將與年初在澳網聯手奪得混雙金盃的波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）再度合作。

另一場女雙賽事，詹皓晴與俄羅斯選手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），在通過首輪3盤大戰考驗後，今天碰上俄羅斯組合卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）與維辛尼娜（Elena Vesnina），以6比1、6比3獲勝，挺進16強。（編輯：陳仁華）1130602