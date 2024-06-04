謝淑薇攜波蘭搭檔 法網混雙晉8強

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）台灣網球名將謝淑薇今天與波蘭搭檔傑林斯基在法國網球公開賽混雙16強，首盤就賞義大利的瓦瓦索里與俄羅斯的薩姆索諾娃貝果，僅花52分鐘，就以6比0、6比3勝出，闖進8強。

謝淑薇今年澳洲網球公開賽與波蘭好手傑林斯基（Jan Zielinski）首度合作，就在混雙摘冠，這次法網繼續攜手，為大會第7種子，首輪以直落2橫掃捷克組合，闖進16強。

謝淑薇與傑林斯基凌晨出戰義大利選手瓦瓦索里（Andrea Vavassori）與俄羅斯的薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova），開賽勢如破竹，不僅首盤以6比0拿下，還一口氣連拿8局。

面對次盤對手反撲，「台波聯軍」儘管第3局發球局失守，但很快就在下一局還以顏色，最終以6比3贏得勝利。

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謝淑薇揮別女雙挑戰衛冕失利的陰霾，與傑林斯基拿下紅土大滿貫混雙2連勝，8強賽將遭遇到頭號種子澳洲組合培瑞斯（Ellen Perez）與伊布登（Matthew Ebden），勢必將是一場硬仗。

至於還在女雙奮戰的詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），今天將與美國組合多海德（Caroline Dolehide）、柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）爭奪8強門票。（編輯：張雅淨）1130604