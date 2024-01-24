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謝淑薇攜波蘭搭檔闖進決賽 挑戰生涯首座澳網混雙金盃

2024/1/24 16:36（1/24 16:56 更新）
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台灣網球選手謝淑薇（圖）與波蘭選手傑林斯基在混雙4強上陣，擊敗澳洲組合晉級決賽。（中央社檔案照片）
台灣網球選手謝淑薇（圖）與波蘭選手傑林斯基在混雙4強上陣，擊敗澳洲組合晉級決賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）今天稍早搶下澳洲網球公開賽女雙4強門票，台灣網球選手謝淑薇下午與波蘭選手傑林斯基在混雙4強上陣，以直落2擊敗澳洲組合弗利斯與哈里斯，晉級決賽，將挑戰生涯首座澳網混雙金盃。

年度首場大滿貫澳洲網球公開賽，謝淑薇與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）首度合作，前3輪都以直落2淘汰對手，且3場比賽均各花不到1小時就贏得勝利。

謝淑薇第4度闖進大滿貫混雙4強，也是澳網第2次，追平生涯最佳成績，今天與傑林斯基出戰澳洲組合弗利斯（Jaimee Fourlis）、哈里斯（Andrew Harris）。

「台波聯軍」在第3局化解對手2個破發點後，雙方歷經前10局互保，盤末互破發球局，一路激戰至搶7，「台波聯軍」在搶7大戰展現韌性，化解3個盤末點，才以7比6（10比8）搶下首盤。

「台波聯軍」首盤歷經54分鐘激戰，次盤乘勝追擊，兩度成功破發、一口氣連拿5局，取得5比1領先，儘管盤末遭遇對手頑強抵抗，「台波聯軍」在錯失2個賽末點後頂住壓力，以6比2迎接勝利。

謝淑薇將尋求個人首座大滿貫混雙金盃，而她與女雙搭檔、比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）距離冠軍也只差2勝，有機會挑戰澳網雙冠。（編輯：張雅淨）1130124

#澳網
#謝淑薇
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