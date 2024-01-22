扳倒前球后艾薩蘭卡 烏克蘭女將恩絲杜絲卡闖澳網8強

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（中央社墨爾本22日綜合外電報導）烏克蘭女將恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）今天以7比6（8比6）、6比4，擊敗前澳洲公開賽冠軍艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），打進澳網女單8強之林。

23歲的恩絲杜絲卡在第一盤中奮力挽回兩個盤末點，並在第二盤從被破發落後急起直追，終場以7比6（8比6）、6比4在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）擊敗前世界排名第一的艾薩蘭卡。

恩絲杜絲卡將在8強賽事遇上捷克小將諾斯科娃（Linda Noskova）。諾斯科娃今天在16強賽事對決烏克蘭好手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），在第一盤以3比0領先時，因絲薇托莉娜背部受傷退賽而晉級8強。

在澳網第一輪擊敗溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）女單冠軍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）的恩絲杜絲卡今天在險勝後說：「我需要花點時間調整一下呼吸，因為我的心臟快跳出來了。」

「我一直覺得自己在追著火車跑；但我認爲，因爲我鬥志昂揚，所以我贏了這場比賽。」

前世界排名第三的絲薇托莉娜因背痛未能在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）完成比賽後，19歲的諾斯科娃幾乎不費吹灰之力就晉級。

世界排名第50的諾斯科娃正在享受一場突破之旅，其中包括在第三輪比賽擊敗波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130122