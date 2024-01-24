謝淑薇攜比利時搭檔 闖進澳網女雙4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣網球選手謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯今天在澳洲網球公開賽女雙8強賽上陣，以6比4、6比2拍下荷蘭的舒由絲與巴西的史蒂芬妮，闖進4強。

謝淑薇過去與比利時女將梅丹斯（Elise Mertens）合力捧起2021年溫布頓網球錦標賽金盃，今年澳網再度攜手，高居女雙第2種子。

謝淑薇生涯澳網女雙最佳成績為2020年亞軍，當時搭檔為捷克選手史翠可娃（Barbora Strycova），這次將與梅丹斯力拚生涯首座澳網冠軍。

謝淑薇與梅丹斯女雙8強賽碰上第9種子荷蘭的舒由絲（Demi Schuurs）與巴西的史蒂芬妮（Luisa Stefani），「台比聯軍」開賽率先破發，以2比0領先，儘管第6局遭對手回破扳平，「台比聯軍」隨即在第7局展開反擊，並以6比4搶下首盤。

延續首盤氣勢，「台比聯軍」次盤兩度攻破對手發球局，且在第4局連續化解對手3個破發點，取得5比1領先，最終以6比2迎接勝利。

「台比聯軍」在搶下女雙4強門票後，下一戰對手捷克的卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與德國的席格門（Laura Siegemund）、澳洲的韓特（Storm Hunter）與捷克的斯尼科娃（Katerina Siniakova）之間的勝方。

謝淑薇今天一日兩戰，在贏得女雙8強賽勝利後，稍後將與波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）在混雙4強賽出擊，將和澳洲組合弗利斯（Jaimee Fourlis）與哈里斯（Andrew Harris）爭奪決賽席次。（編輯：李亨山）1130124