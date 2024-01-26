梅迪維夫5盤擊敗茲韋列夫 生涯第3度闖進澳網決賽[影]

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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）俄羅斯男網名將梅迪維夫今天在澳洲網球公開賽（Australian Open）男單準決賽以5盤大戰後來居上擊敗德國好手茲韋列夫，生涯第3度打進澳網決賽，將與義大利小將辛納爭冠。

法新社報導，名列第3種子的梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天狀態不穩，先是丟掉2盤，但他秉持絕不放棄的精神，接下來連2盤打入搶七局皆拿下，第5盤站穩優勢，共費時4小時18分，才以5比7、3比6、7比6（7比4）、7比6（7比5）、6比3淘汰茲韋列夫（Alexander Zverev）。

現年27歲的梅迪維夫本屆澳網一路走來不易，經過2場4盤戰及2場5盤大戰的考驗才闖入準決賽。但他也再度證明自己耐力堅強，克服了大會第6種子茲韋列夫的挑戰，取得追求生涯第2座大滿貫賽男單冠軍獎盃的門票。

梅迪維夫2021年在美國網球公開賽（US Open）首度摘下大滿貫賽男單冠軍頭銜，並在同年及2022年皆打進澳網決賽，不過分別敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）及西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）。

喬科維奇今天在澳網另一場準決賽爆冷輸給現年22歲的第4種子辛納（Jannik Sinner），無緣爭取保住去年的冠軍頭銜。

這是梅迪維夫生涯第6度闖進大滿貫賽決賽，他坦言自己今天頭2盤「有點迷失」，「但第3盤過程中我就是不斷告訴自己，就算輸了這場比賽，我只想為自己感到驕傲。我想戰到最後，為了每一分奮戰」。

「我成功勝利了，我感到非常驕傲。」（譯者：張正芊）1130126