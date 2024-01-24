5盤大戰勝出 俄國好手梅迪維夫晉級澳網男單4強

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（中央社墨爾本24日綜合外電報導）兩屆澳洲公開賽亞軍得主梅迪維夫，今天擊敗發球威力強勁的波蘭選手胡爾卡奇晉級4強，有可能在下一場賽事對決西班牙好手艾卡拉茲。

法新社報導，2021年美國公開賽冠軍梅迪維夫（Daniil Medvedev）在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）以7比6（7/4）、2比6、6比3、5比7及6比4，在汗流浹背情況下經歷艱苦的5盤激戰後勝出，並將在4強賽事面對第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）或第6種子茲韋列夫（Alexander Zverev）。

俄羅斯籍世界排名第3的梅迪維夫在先下一盤後，兩度被波蘭籍第9種子胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）扳回一城，但在第5盤的決勝盤中完成關鍵的破發後順利晉級。

梅迪維夫表示，在持續將近4個小時的比賽後，他感覺自己「廢了」。

他說：「老實說，第二盤結束時我已經感覺到體力不支，我告訴自己要保持頑強。」

「第4盤我已經無法集中注意力，我必須盡力去做我能做的事情。」

27歲的梅迪維夫在2021年澳網決賽中輸給塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），2022年則輸給西班牙好手納達爾（Rafa Nadal）。

在女單方面，世界排名第93的烏克蘭女將恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）擊敗非種子球員捷克小將諾斯科娃（Linda Noskova）晉級4強，成為公開賽時代第2位在澳網取得如此佳績的女子單打會外賽選手。

她在78分鐘內3度破發，最後以6比3、6比4獲勝，將在4強賽事對決非種子的俄羅斯女將卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya）或中國籍第12種子鄭欽文，爭取決賽門票。

恩絲杜絲卡是自1978年澳洲選手馬蒂森（Christine Matison）以來第一位在澳網從會外賽打進4強賽事的女子選手。

她說：「創造歷史是件好事，因為當時我還沒出生。」

23歲的恩絲杜絲卡獲勝後，在電視攝影機鏡頭上寫下支持參與反俄戰爭烏克蘭戰士的訊息。

她說：「我為他們感到非常驕傲。他們真的值得極大的尊敬。我總是試著寫一些給烏克蘭或關於烏克蘭的東西。」（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130124