喬科維奇澳網爆冷出局 辛納首度晉級大滿貫賽決賽

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（中央社墨爾本26日綜合外電報導）義大利好手辛納今天在澳洲公開賽擊敗衛冕者塞爾維亞網球名將喬科維奇，終結喬科維奇6年來在澳網創下的33場連勝紀錄，以及他個人對第25座大滿貫賽金盃的追求。

法新社報導，面對世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic），第4種子辛納（Jannik Sinner）在本屆 澳網首次丟掉一盤，但他無所畏懼終場以6比1、6比2、6比7（6比8）、6比3勝出，首度挺進大滿貫賽決賽。

辛納將在28日的冠軍戰面對俄羅斯一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev）或德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

喬科維奇在第3盤搶七中奮力化解賽未點危機，但全場失誤多達54次，並且完全拿不到破發點，表現失常。

辛納說：「這是一場非常、非常艱難的比賽。我的開局非常好，他在前兩盤都表現失常。我覺得他在場上狀況不太好，所以我只是試著施加壓力。」

擁有10座澳網冠軍的喬科維奇自2018年以來從未在澳網嘗過失敗的滋味，在本屆澳網力拚生涯第25座大滿貫賽冠軍，沒想到慘遭半途殺出的程咬金辛納痛擊。

22歲的辛納表示，他覺得自己從去年溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）準決賽輸給喬科維奇之役吸取了教訓─這是他此前在大滿貫賽中獲得最好的成績─並且一直期待澳網這場比賽。

辛納說：「我認為我們的打法非常相似。他的發球相當厲害，必須盡可能加以回擊。我只是試著稍微對他施壓一下；我不會說出我的戰術。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130126