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沙國辦「六王大滿貫」表演賽 邀喬科維奇等名將出戰

2024/2/6 21:38
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（中央社利雅德6日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯宣布將於10月舉辦「六王大滿貫」（The 6 Kings Slam）表演賽，賽事籌辦方表示，塞爾維亞網球名將喬科維奇和西班牙好手納達爾都將出賽，料將成為賽事矚目焦點。

法新社報導，喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）2人共贏得46座大滿貫冠軍。其他參賽者還包括溫布頓網球錦標賽冠軍的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），和澳洲網球公開賽男單冠軍辛納（Jannik Sinner）。

世界排名第3的俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）和排名第7的丹麥網球選手魯內（Holger Rune），也將在10月赴利雅德參加這場表演賽。

納達爾已與沙國簽約，成為該國網球大使。石油生產大國沙國正努力透過舉辦運動賽事提升國際名聲，但此舉常挨批「體育洗白」。

沙國除了主辦一級方程式（F1）賽車賽事和頂級拳擊賽，以及為本國足球聯賽簽下一批足球巨星外，也計劃在未來10年舉辦一系列重要賽事，包括2034年的世界盃足球賽。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130206

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