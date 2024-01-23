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喬科維奇力擒佛里茲 第11度闖進澳網準決賽

2024/1/23 19:23
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（中央社墨爾本23日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在烈日下力擒頑強的美國對手佛里茲（Taylor Fritz），闖進澳洲公開賽準決賽，繼續向破紀錄的個人第25座大滿貫賽錦標邁進。

法新社報導，世界排名第一的喬科維奇在比賽之初不耐燠熱天氣，但終場仍以7比6（7比3）、4比6、6比2、6比3勝出，下一戰將對決辛納（Jannik Sinner）或盧布列夫（Andrey Rublev），爭奪28日冠軍賽的門票。

喬科維奇在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）拚戰3小時45分鐘後表示：「太陽依然高掛，真是太熱了。」

「今天觀眾為佛里茲的耀眼表現大聲叫好，我在生理上和心理上均感到疲憊不堪。」

喬科維奇並說：「成功破發的次數少得可憐，但我終究得以在第3盤和第4盤成功破了他的發球局，我認為這真的很關鍵。」

這是喬科維奇在澳網的連續第33場比賽勝利，這項驚人的連勝紀錄可以追溯至2018年。喬科維奇因為未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而遭澳洲政府拒絕入境，他並未參加2022年的澳網。（譯者：嚴思祺/核稿：楊昭彥）1130123

#辛納
#佛里茲
#喬科維奇
#澳網
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