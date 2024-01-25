艾卡拉茲驚人反撲 茲韋列夫及時回穩晉澳網4強

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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）德國名將茲韋列夫今天力阻西班牙新生代好手艾卡拉茲驚人反撲，搶下與俄羅斯一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev）對決的澳洲網球公開賽男單4強門票。

法新社報導，發球強勁的茲韋列夫（Alexander Zverev）克服第3盤尾聲的不穩定，花了3個小時，以6比1、6比3、6比7（2/7）、6比4獲勝，粉碎艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭取第3個大滿貫冠軍的希望。

茲韋列夫今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）確實把握住第1個破發機會，前兩盤靠著力量和精準度打得艾卡拉茲無招架之力。

然而，位列大會第6種子的茲韋列夫在第3盤以5比3領先時，卻不知怎麼地突然被艾卡拉茲破發，進入搶七後，艾卡拉茲屢屢打出讓人訝異的好球，後來居上搶下第3盤。

第4盤一開始兩人互破發球局，之後兩人各自保發，直到第9局茲韋列夫關鍵破發，終以6比4拿下決勝盤。

曾勇奪美國公開賽亞軍的茲維列夫2020年澳網也曾打進4強，今天他一發成功率高達85%，一發得分率73%。

26歲的茲維列夫賽後表示：「我的對手是世界最佳好手之一，過去兩年，他一直是世界第一或第二。」

「他拿了兩個大滿貫，而當你6比1、6比3、5比2領先他時，你就會開始想東想西。」

「我們都是人，和像他這樣的人比賽是莫大的榮耀，當你這麼接近打敗他時，大腦就會開始想，想那些不一定有幫助，不過還是很開心，最終我拿下了勝利。」

艾卡拉茲對輸掉比賽感到遺憾，但他說，整體而言，他很滿意自己在本屆澳網的表現。

「整體來說，要是不去想今天的水準，我很滿意這屆的表現，大致來說，我覺得我打得還不錯。」

「我打了幾場很棒的比賽，雖然大滿貫4強很棒，我不希望輸球，但表現也還不賴，你知道的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130125