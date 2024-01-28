謝淑薇混雙女雙都奪冠 蔡總統致賀電恭喜創台將紀錄

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（中央社記者葉素萍台北28日電）台灣名將謝淑薇包辦澳網混雙、女雙雙冠，締造台將紀錄。總統蔡英文說，她在第一時間致賀電給謝淑薇，恭喜獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下謝淑薇自己的歷史。

台灣網球名將謝淑薇與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）今天在澳洲網球公開賽女雙決賽，以6比1、7比5擊敗烏克蘭的克奇諾（Lyudmyla Kichenok）與拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。謝淑薇包辦澳網混雙、女雙雙冠，締造台將紀錄。

蔡總統今天透過臉書發文恭喜謝淑薇，拿下本屆澳網女雙及混雙冠軍。

蔡總統說，謝淑薇在3天內拿下2座大滿貫冠軍，不僅是台灣第一人，更是24年來，再次有選手在澳網，同時囊括女雙及混雙冠軍。

蔡總統表示，她相信這幾天有收看澳網賽事的球迷，都會為謝淑薇在球場上的拚勁與球技感到敬佩。她也在第一時間致賀電給謝淑薇，恭喜獲得生涯第8座大滿貫冠軍，也寫下謝淑薇自己的歷史。（編輯：楊蘭軒）1130128