澳網女單決賽將登場 莎芭蓮卡與基斯廝殺拚3連霸

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（中央社墨爾本25日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女子單打決賽今天下午登場，白俄羅斯好手莎芭蓮卡將以無可阻擋的力量對抗美國選手基斯堅不可摧的精神，激烈的對決精彩可期，莎芭蓮卡將力拚3連霸。

法新社報導，26歲的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）本月23日在4強賽以直落二挺進決賽，亦敵亦友的西班牙對手巴多薩（Paula Badosa）稱讚莎芭蓮卡打得太好，「她簡直就像在玩PlayStation（遊戲機）」。

永不言敗的美國好手基斯（Madison Keys）同一天在對上波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的決勝盤時，挽救了8個破發點與1個賽末點，一路拚到搶10大戰才驚險勝出。基斯下月將過30歲生日。

澳網女單決賽將於晚間7時30分（台灣時間下午4時30分）在拉佛球場（Rod Laver Arena）登場，這兩位實力相當的選手將捉對廝殺，大會第19種子基斯賽前預測：「肯定會有一些強勁的擊球。我想會發生這種情況。」

她說：「不會有很多來對抽得分的狀況。」

基斯與莎芭蓮卡先前曾5度交手，莎芭蓮卡打贏其中4場比賽，最近一次是去年在北京的硬地球場。基斯贏的唯一一次是2021年在柏林的草地球場。

莎芭蓮卡說：「她的網球打得很棒。她是非常具有侵略性的選手，發球發得很好，移位也很靈敏。她的狀態很好。」

她說：「這將是一場很棒的對決。」

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由於斯威雅蒂在4強賽落敗，莎芭蓮卡肯定將維持女網世界排名第一，而基斯將自2019年來首度重返前10名。若在決賽勝出，基斯將追平她在2016年創下的生涯最高第7名。

莎芭蓮卡已在澳網20連勝，再下一城就能成為自1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）以來首位完成澳網女單3連霸的球員。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140125