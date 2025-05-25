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奧運金牌鄭欽文重返巴黎球場 法網首輪直落二奪勝

2025/5/25 22:34
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）中國好手、巴黎奧運金牌得主鄭欽文今天在法國網球公開賽女單首輪，以6比4、6比3擊敗俄羅斯女將、2021年法網亞軍帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），闖進次輪賽事。

法新社報導，鄭欽文贏得去年巴黎奧運女子單打金牌後首度重返巴黎，她以大會第8種子征戰本屆法網。

路透社報導，鄭欽文賽後表示：「我很開心能贏得這場比賽，對手很傑出。一項賽事的首戰向來都不容易。」

鄭欽文去年就是在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的中央球場（Court Philippe-Chatrier）拿下奧運金牌，她對這個球場有著美好回憶。

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提及去年拿下巴黎奧運金牌，鄭欽文說道：「那種感覺令人難忘，是我人生迄今為止最棒的體驗，我會帶著奪下金牌的心態來度過這整個賽事。」

鄭欽文在法網第2輪賽事將對上哥倫比亞選手艾蘭哥（Emiliana Arango）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1140525

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