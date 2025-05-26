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法網致敬納達爾中央球場永留鞋印 四大天王再聚首
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法網致敬納達爾中央球場永留鞋印 四大天王再聚首

2025/5/26 03:31
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）退役西班牙名將納達爾今天在如雷掌聲和暱稱「拉法」（Rafa）的歡呼聲中走進法國網球公開賽中央球場。他累計14座法網冠軍的這些年來總是受到如此迎接。但這一次，卻是告別。

美聯社報導，去年退休的納達爾（Rafael Nadal）穿越從更衣室到球場的通道時，數以千計球迷早已起立鼓掌。他14座法網冠軍的紀錄無人能及，「紅土之王」當之無愧。

納達爾今天不戴招牌頭帶，手指上也沒有纏繞貼布。身穿深色西裝、深色襯衫的他踏上最熟悉的中央球場（Court Philippe Chatrier），面帶爽朗燦笑向人群揮手致意。這個可以容1萬5000名觀眾的球場似乎座無虛席。

他以法語致詞時劈頭便說：「這很困難。」納達爾接著說：「大家晚安，經過在這個球場上征戰20年之後，真不知道該從何講起。有贏、有輸，但每次有機會來這裡的時候，我尤其深受感動。」

在這裡，納達爾大部分時候當然是贏球。他生涯法網戰績112勝4敗，寫下單一大滿貫史無前例的14冠紀錄。這也是為何在納達爾依然活躍於網壇時，中央球場外就豎立一座他的鋼鐵雕像，向他致敬。

納達爾說：「無庸置疑，這裡是我生涯中最重要的球場。」

6月3日將滿39歲的納達爾向法網主辦單位、教練團、團隊其他成員、父母，以及抱著他們兩歲兒子站在底線後方的妻子，表達謝意。而他昔日最偉大的對手們費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）和莫瑞（Andy Murray）也一起走進球場，以熱情的擁抱向他致敬。

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在巔峰時期，納達爾、費德瑞、喬科維奇和莫瑞曾並列為「網壇四巨頭」（Big Four Tennis，或稱網壇四大天王）。

法新社報導，納達爾獲頒表彰他在法網史無前例紀錄的特別獎盃，紅土球場上更留下一個印有納達爾鞋印的紀念牌，意味著他在法網的傳奇故事將會永遠留在中央球場。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140526

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