喬科維奇直落三晉16強 贏得生涯法網第99勝[影]
2025/6/1 07:34（6/1 07:46 更新）
（中央社巴黎31日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天以6比3、6比4、6比2直落三擊敗一路從會外賽打到法國公開賽第3輪的奧地利選手米索利奇，取得個人生涯第99場法網勝利。
路透社報導，就在4萬名球迷關注對街王子公園體育場（Parc des Prince）法甲球隊巴黎聖傑曼（Paris St Germain）的歐洲冠軍聯賽（Champions League）決賽賽況之時，38歲的喬科維奇在這頭的中央球場（Court Philippe Chatrier）大顯身手。
3度在法網封王的喬科維奇，力拚贏得歷史性第25座大滿貫金盃，今天與23歲的米索利奇（Filip Misolic）的對戰雖稱不上輕鬆，但仍技高一籌，且始終有辦法主宰戰局。
喬科維奇比賽一開始錯失9個破發點，但展現出精湛的防守技巧，擋下對手一連串的殺球，最終取得破發拿下4比2領先。
喬科維奇在第2盤救了1個破發點，盤數3比2期間米索利奇跌倒、溼透球衣沾滿紅土時，還有風度地拍掉對方身上的灰塵，贏得現場球迷的掌聲。
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但他之後展現毫不留情的一面，以一記反拍破發對手發球局，取得兩盤領先。
當對街施放煙火、慶祝巴黎聖傑曼奪下歐冠盃勝利，法網男單第6種子的喬科維奇也沒有心情鏖戰下去，第3盤展現同樣魄力，順利勝出，接下來將在16強迎戰英國的諾瑞（Cameron Norrie）。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1140601
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