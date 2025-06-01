斯威雅蒂逆轉擊敗芮芭奇娜 驚險挺進法網女單8強

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（中央社巴黎1日綜合外電報導）連奪過去3年法國網球公開賽后冠的波蘭好手斯威雅蒂今天在法網第4輪陷入苦戰，她先丟掉首盤，之後展現強大韌性連贏兩盤，逆轉擊敗曾奪下溫布頓網球錦標賽后冠的芮芭奇娜。

坐擁4座法網女單金盃的斯威雅蒂（Iga Swiatek）在蘇珊蘭格倫球場（Court Suzanne-Lenglen），以1比6、6比3、7比5逆轉擊倒大會第12種子、哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina），比賽全程耗時2小時29分鐘。

大會第5種子斯威雅蒂賽後表示，「你們知道此役相當艱辛，我在首盤感覺自己像是跟（現任球王）辛納（Jannik Sinner）對戰」。

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斯威雅蒂還說：「我需要做些什麼才能重振旗鼓，但她打得那麼好，我原本是不抱太大希望。」

斯威雅蒂驚險晉級法網女單8強戰，屆時對手是烏克蘭女將、大會第13種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina），兩人將爭奪4強戰門票。（譯者：陳彥鈞）1140601