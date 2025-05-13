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大滿貫冠軍組合分道揚鑣 莫瑞不再擔任喬科維奇教練

2025/5/13 18:39
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）手握24座大滿貫金盃的塞爾維亞男網名將喬科維奇今天表示，將結束與英國籍教練莫瑞的合作關係。這對夢幻組合的關係僅維持6個月，期間「喬帥」未獲得任何冠軍。

喬科維奇（Novak Djokovic）在今年的澳洲網球公開賽之前，於去年11月任命同樣曾排名世界第1的莫瑞（Andy Murray）擔任教練。喬帥曾在2月卡達公開賽（Qatar Open）期間表示，他將繼續無限期地與莫瑞合作。

然而，喬帥希望在下週的日內瓦公開賽（Geneva Open）擺脫紅土賽季的低迷狀態，以在5月25日開打的法國公開賽（French Open）爭奪第4座法網冠軍。

莫瑞發布聲明說：「感謝喬科維奇提供難得的合作機會，也感謝他的團隊在過去6個月裡的努力。」

「我祝福喬科維奇在本賽季的剩餘比賽中一切順利。」

過去喬帥在與莫瑞的36次對戰中贏了25次。他表示，很感謝這位老對手在合作期間所付出的辛勤努力和支持，還說他「很開心兩人的友誼變得更加深厚」。

喬科維奇1月打入澳網4強，後來因傷退出比賽。他在3月打入邁阿密公開賽（Miami Open）決賽，最終不敵世界排名第54的19歲小將門西克（Jakub Mensik），也粉碎了他拿下職業生涯第100冠的美夢。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）11405013

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