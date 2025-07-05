王義川偕罷團桃園啟動車掃 藍營將辦團結之夜

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（中央社記者葉臻桃園5日電）民進黨立委王義川與罷免團體今天在桃園展開「同意車隊一起衝，守護台灣不後退」機車掃街活動，誓言要讓大罷免大成功；藍營立委則說，將舉辦團結之夜，會用政策說明會對決政治困境。

王義川與罷免團體今天啟動全台機車車隊掃街活動，規劃在4個城市舉行，今天在桃園，明天在台東，7月11日在台中，7月13日在新竹，預計每場號召至少200台機車，車隊全程將配戴貼有「同意」貼紙的安全帽、身穿「同意罷免」T恤。

今天下午4時許掃街車隊從平鎮三崇宮廟埕出發，民進黨桃園市議員劉仁照、彭俊豪、黃崇真、魏筠等人也到場參加，沿途有支持者向車隊揮手比讚、大喊加油。

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王義川接受媒體聯訪時表示，今天車隊原先預估有200台機車，中途也會陸續有人加入、車隊規模會愈來愈大，這場車隊遊行跟由聯電創辦人曹興誠發起的「護國大遶境」活動東西兩邊、南北雙方分進合擊，要讓這一次的大罷免活動「大罷免大同意，大罷免大成功」。

魯明哲則在臉書（Facebook）發文表示，11日晚間將舉行「反惡罷-中壢後站團結之夜」，呂玉玲也在臉書發文強調，會用政策說明會來對決政治困境，用實力對抗一再抹黑的惡勢力，讓大家知道，有好的立委才能讓政策延續。（編輯：林恕暉）1140705

民進黨立委王義川（車上右）與罷免團體5日在桃園展開機車掃街活動，與同黨桃園市議員彭俊豪（車上左）一同搭乘汽車，沿途向民眾傳達立場訴求，號召26日投下「同意罷免」。中央社記者葉臻攝 114年7月5日