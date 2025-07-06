陳水扁詢高市長接班人選 陳其邁：領袖是自然形成的

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）前總統陳水扁今天播出預錄廣播節目，專訪高雄市長陳其邁，談及市長接班人等議題；陳其邁說，領袖是自然形成的，尤其要選市長大位的人，人民支持，自然水到渠成。

陳水扁在專訪中稱讚陳其邁的市長滿意度是六都之冠，引進台積電投資、發展演唱會經濟、亞灣2.0智慧科技創新園區、招商六都第一、失業六都最低等。

陳水扁並表示，很多人關心陳其邁卸任後的下一步，有人說是當行政院長、有人說會進軍總統府；他詢問陳其邁，「2026年你也不能繼續選高雄市長了，哪個人是你的接班人，你的口袋名單是男的，還是女的？」

透過 Google News 追蹤中央社

對此，陳其邁表示，就像陳水扁過去說的「做什麼像什麼」，所以做市長要像市長，他任期剩下1年多，一定做好做滿，把事情做好；至於自己以後做什麼，是以後的事情。他還說，「我6年選了3次，實在是歹命，要珍惜有限時間」。

針對接班人問題，陳其邁說，領袖是自然形成的，尤其要選市長大位的人，人民支持，自然水到渠成；阿扁追問他「有沒有口袋名單？」陳其邁連忙說「沒有」，但笑說這個人一定要陳水扁覺得不錯，並感謝陳水扁過去對自己的照顧。（編輯：陳仁華）1140706