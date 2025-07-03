返鄉青農創新經營 阿三哥農莊以AI打造生態棲地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊迪雅台北3日電）新世代農夫不再只懂鋤草、耕作，也懂數位工具。在阿三哥農莊，青農張哲岳以Google Sites自架網站、以Canva設計產品包裝，運用ChatGPT產出行銷圖文、甚至研究螢火蟲棲地營造，嘗試以科技守護生態，實踐永續共生。

走進位於新北市淡水山區的「阿三哥農莊」，被綠意圍繞的用餐空間，牆上陳列著政府頒發的各式證書，記錄農莊的轉型。推動這一切的，正是2019年返鄉務農的張哲岳。

「今年是我第一年測試智慧灌溉。」還未滿30歲的張哲岳，剛一落座便眼神發亮地分享近況，在他的努力下，這片傳承三代的土地，如今有了新的耕作方式。

農業部自2017年推動智慧農業，期望藉由導入感測器、物聯網與數據分析，減輕人力負擔、提高生產效率。但張哲岳觀察，目前仍在起步階段，由於台灣地勢起伏大，台北或桃園溼度等條件就天差地別，導致數據難以共用。他認為，至少還需4、5年的數據累積，才能進一步邁向智慧化。

從烘焙選手到接班務農 投入農村成為改變力量

這塊土地是阿嬤留下的祖產，過往多種茶樹、果樹等，張哲岳一家對此有深切的感情。張哲岳的父親早年在全台跑業務，販售農機具，深知農藥對人體的危害，2003年回到淡水開設阿三哥農莊，在「有機」、「友善耕作」尚未流行的年代，便堅持不使用農藥。「上個世代的農業，基本上講求的就是菜要種得又大又漂亮，但是我爸有點背道而馳。」張哲岳說，這就是代代累積的「生態資本」。

張哲岳高中就讀開平餐飲學校，主修西點烘焙，是校方重點栽培的技能競賽選手，有機會在餐飲業闖出一片天。

「我大概21歲時回來幫忙，那時候還沒有接班的打算。有次參加社區舉辦的地方創生講座時，現場只有我一個20出頭的，講者看著我說：『你知道你在這個村子，是稀世珍寶嗎？』」這句話讓張哲岳思考，在都市職場裡，年輕人往往只是廉價勞動力，然而在農村，卻可能成為推動改變的核心人物。「這也是我選擇想要嘗試回來看看的一個原因。」

張哲岳笑說：「我覺得選手會有一種『選手病』。就像我很喜歡甜點，手機打開來、家裡牆上貼的，就全是甜點。」這股熱情現今也延伸至農場經營，生活、娛樂都離不開農場，在暑氣逼人、生意相對清淡的「毒月」，張哲岳把握時間接觸各類永續知識，考取碳盤查相關證照，並學習生態監測等技術，把進修當充電。

此外，他也接受經濟部中小及新創企業署「中小微企業多元振興發展計畫」輔導，引入數位工具，運用 Google Sites 搭配 Canva 設計建置官網，並利用 ChatGPT 協助產出行銷圖文，大幅提升工作效率。

體驗活動融入永續理念 善用AI工具打造生態指標

張哲岳以「留給下一代一片美好的土地」為農莊的經營核心，這句口號也呼應國際間的「里山倡議」。里山（Satoyama）概念源自日本，指的是村落、森林與梯田共構的空間關係。

張哲岳解釋：「野生動物的生態、農事的生產、人類居住的生活，三者必須互不侵犯，彼此和諧共存。」他指出，最簡單的實踐方式，就是「草生栽培」。相較於傳統農法為了節省人力成本，傾向將草除到極致，他選擇保留較長的草層，維護土壤健康與昆蟲棲地。如此做法，讓位於淺山的阿三哥農莊，6月仍可見到螢火蟲飛舞。

為了讓更多人理解這套理念，張哲岳也將里山與友善農業理念融入體驗活動，直言「沒有人喜歡被教育」，教育必須潛移默化，「我們常常會說食農教育，其實我們真正做的是體驗教育，藉由實際參與，讓遊客從中學習。」

觀察到螢火蟲出現後，張哲岳進一步思考能否以生態指標來驗證農場的環境永續。他善用AI工具，透過ChatGPT蒐集、爬梳螢火蟲棲地營造的國際案例，「它可以先給方向，然後我們再去農試所、農改場，找到專家來解答。」他將這些資料化為現地實驗，測試不同植物組合對螢火蟲棲地的影響，嘗試在作物採收與生態棲息之間取得平衡。「螢火蟲季差不多就是咖啡採收季，所以最難的是在採收時，不要破壞到螢火蟲的活動。」

他也期待螢火蟲能與市場結合，「螢火蟲有觀賞性，對整體營收其實是有加分的。」

對接企業ESG需求 實踐永續合作新模式

透過 Google News 追蹤中央社

現在，阿三哥農莊正逐步轉型為結合深度體驗的「休閒場域」，並規劃將產品重心轉向咖啡、茶葉等飲料作物，結合張哲岳的西點烘焙專長，打造更精緻、多元的消費體驗。他爽朗大笑，自信地說：「我覺得我最拿手的，都還沒真正發揮啊！」

張哲岳也希望積極串聯在地農場，對接企業 ESG 需求，透過認養、員工活動或綠色採購，與企業建立長期合作模式，讓「留給下一代一片美好的土地」這句話，不再只是理想。（編輯：陳姿伶）1140703