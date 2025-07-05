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金融時報：地緣政治風險增 歐盟擬儲備關鍵礦產防供應斷

2025/7/5 17:07（7/5 17:33 更新）
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歐盟旗幟。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國「金融時報」今天引述歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的1份草案內容報導，歐盟（EU）計劃儲備關鍵礦產，以防範地緣政治緊張導致供應中斷。

路透社報導，「金融時報」（Financial Times）引述的草案當中寫道：「歐盟面臨日益複雜且持續惡化的風險局勢，主要由於地緣政治緊張升高，包括有衝突、不斷增強的氣候變遷衝擊、環境惡化及混合戰和網攻威脅。」

草案示警，情勢風險升高來自「激進駭客、網路犯罪分子和國家支持的（網攻）團體活動越來越多」。

根據報導，這份草案預計下週公布，因此內容可能還會修改。當中提到：「針對風險局勢迅速變化所做的危機整備有必要準備哪些基本物資，共識並不多。」

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歐盟執委會今年3月已發布「歐盟整備聯盟戰略」（EU Preparedness Union Strategy），敦促成員國加強儲備關鍵設備，並鼓勵公民儲備至少可維持72小時的基本物資，以防緊急情況。

這份戰略的目的在於讓歐盟做好準備，以因應自然災害、網路攻擊和地緣政治危機等風險，包括歐盟國家可能遭到武裝侵略。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140705

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