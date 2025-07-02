抗衡中國壟斷 美日印澳啟動關鍵礦產倡議

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）隨著各界對中國在新興科技關鍵資源領域的主導地位益發感到擔憂，美國、日本、印度和澳洲今天宣布啟動關鍵礦產倡議，承諾將共同努力，確保關鍵礦產的穩定供應。

綜合法新社與路透社報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在華府會晤其他「四方安全對話」（Quad）國家外長，將焦點轉向亞洲。盧比歐在上任後的頭6個月，將大部分精力放在俄烏與中東衝突，以及總統川普推動的國內政策，如大規模驅逐非法移民。

美國、日本、印度和澳洲4國外長在聯合聲明中宣布啟動「四方關鍵礦產倡議」（Quad Critical Minerals Initiative），稱這是一項「雄心勃勃的夥伴關係擴展」計畫，「透過合作確保關鍵礦產供應鏈安全與多元化，以強化經濟安全與集體韌性」。

儘管這項聲明沒有提供太多細節，但明確指出他們的目標是減少對中國的依賴。中國一再將出口限制作為外交籌碼，而美國則限制中國取得半導體，且川普揚言對各國徵收高額關稅，包括四方安全對話成員國。

聲明說：「依賴單一國家加工、提煉關鍵礦產和生產相關商品，將使我們的產業面臨經濟脅迫、價格操控和供應鏈中斷的風險。」

4國外長在聲明中未直接點名中國，但對其在南海與東海的「危險和挑釁行為」表達「嚴重關切」，稱這些行動「威脅區域的和平與穩定」。

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中國擁有豐富的關鍵礦產資源儲備，包括石墨產量居全球首位，而石墨對電動車至關重要。

在與其他外長的簡短發言中，盧比歐說他「個人非常關注」供應鏈多元化，希望四方安全對話在這項議題上能取得「實質進展」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140702