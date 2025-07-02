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佛州建「鱷魚惡魔島」拘留非法移民 川普讚不絕口

2025/7/2 12:57
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（中央社佛羅里達州歐喬皮1日綜合外電報導）美國總統川普今天視察佛羅里達州一座稱為「鱷魚惡魔島」（Alligator Alcatraz）的新建非法移民拘留中心，誇設施條件嚴酷、難以逃脫，同時開玩笑說鱷魚將負責看守。

綜合法新社與路透社報導，這座耗資4.5億美元的新非法移民拘留中心，位於佛羅里達州大沼澤地（Everglades）深處的廢棄機場，它周圍棲息著許多鱷魚與毒蛇，不易進出。

川普向媒體表示，「很快，這個設施就會關押一些地表上最危險的移民，一些最惡毒的人」。

川普表示此地圍繞著長達數英里的危險沼澤，唯一出路真的就是驅逐出境。

這個悶熱、蚊蟲肆虐的設施，象徵川普政府大規模驅逐無證移民的決心。

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為宣傳設施啟用，美國官員在社群媒體發布鱷魚戴著美國移民暨海關執法局（ICE）帽子的照片。佛羅里達州的共和黨人也在販售鱷魚主題的服裝與啤酒保冷套。

「鱷魚惡魔島」之名來自惡名昭彰、俗稱「惡魔島」的阿爾卡特拉茲島（Alcatraz Island）前聯邦監獄。川普不久前曾表示希望重新使用這座設施，掀起議論。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140701

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川普
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