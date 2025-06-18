G7擬加強關鍵礦產供應多元化 減少依賴中國

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（中央社台北18日電）七大工業國集團（G7）擬訂定行動計畫，實現關鍵礦產供應多元化，尋求降低對中國稀土的依賴。

據路透社16日的消息，G7領導人當天對於旨在保護關鍵礦產供應的草案達成初步協議，以減少對中國關鍵礦產依賴，並實現採礦、加工、製造和回收的多元化。

這項草案表示，「關鍵礦產領域的非市場化政策和做法，威脅到我們獲取許多關鍵礦產的能力。認識到此舉對經濟的威脅，以及對我們關鍵礦產供應鏈的影響，我們將攜手合作，並與G7外的夥伴共同努力，保護我們的經濟和國家安全」。

草案說，「我們擁有共同的國家和經濟安全利益，這取決於是否能夠獲取由市場原則主導、具韌性的關鍵礦物供應鏈」。

草案警告，目前關鍵礦產領域的非市場化政策與操作正威脅G7成員國取得關鍵原料的能力，其中包括工業不可或缺的稀土磁鐵材料。

草案強調，「我們意識到必須加強合作，在G7內部及全球範圍內，加大對負責任關鍵礦產項目的投資」。

草案呼籲，為確保未來供應安全，必須克服採礦與加工項目在審批流程、市場操控和價格波動上的障礙，採取「立即且具規模」的投資行動。

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在美中貿易戰背景下，掌握全球近7成稀土產量的中國今年4月宣布暫停出口包括稀土磁鐵在內的多類關鍵礦產及相關材料，衝擊全球汽車、晶片及軍事工業企業的供應鏈。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）此前警告，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線關閉，並警告未來可能會進一步停產。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140618