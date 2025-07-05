颱風逼近綠島蘭嶼遊客急返回 太管處聯繫山友下撤

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（中央社記者張祈台東縣5日電）颱風丹娜絲逼近，預估明天影響最明顯，台東綠島、蘭嶼不少遊客今天提早返回。太魯閣國家公園有600多人次申請入山，太管處加緊聯繫登山隊伍提早下山或原地待避。

考量颱風來襲，風浪過大，台東客輪業者公告明天往返綠島、蘭嶼及屏東後壁湖往返蘭嶼船班全部取消。

來自香港的鄭姓遊客安排綠島4天行程，原本7日才要返回，因颱風影響提前2天返回台東，他說，這2天有下水潛水，遇到颱風提前結束行程也沒辦法。

台東蔡姓稻農趁天氣好趕工採收，不巧碰到機具故障，被迫停工緊急調動其他農友機具，盼能今天搶收完。種植荖葉的業者也將週日採收計畫提前，能收多少是多少。

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中央氣象署今天上午發布「丹娜絲」海上颱風警報，太魯閣國家公園立即宣布，禁止進入園內生態保護區及管制區域活動，已核發的入園許可證依規定廢止。

太管處統計，颱風前共173隊、624名山友申請入山，昨天起陸續聯繫登山隊伍，勸導還沒出發的隊伍避免上山，已在山區的隊伍儘速下山，有些隊伍已提早下山，也有些選擇原地避難。（編輯：謝雅竹）1140705