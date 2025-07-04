綠洲合唱團巡演開跑 上萬歌迷湧卡地夫朝聖

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）數萬名欣喜若狂的綠洲合唱團（Oasis）歌迷今天齊聚英國卡地夫（Cardiff），這支傳奇英倫搖滾樂隊在解散近16年後再度合體，重啟萬眾矚目的世界巡迴演出。

法新社報導，這場在卡地夫千禧球場（Principality Stadium）舉行的演唱會，將是綠洲合唱團全球41場巡演的首站，他們未來足跡將遍布美國、日本、澳洲和巴西。

綠洲合唱團中的連恩蓋勒格（Liam Gallagher）及諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）兄弟，過去曾因反目導致樂團解散。他們兩人與樂團成員，還有英國暖場樂團，今明兩天在卡地夫演出後，11日起將在家鄉曼徹斯特（Manchester）舉辦5場演唱會。

接下來的英國與愛爾蘭場次，將會在倫敦的溫布利球場（Wembley Stadium）、愛丁堡的莫瑞菲爾德球場（Murrayfield Stadium），還有都柏林克羅克體育場（Croke Park）舉行，所有門票均已售罄。隨後綠洲合唱團將展開Oasis Live '25世界巡演的海外場次。

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幾個月來的等待終於迎來高潮。現年52歲的連恩蓋勒格上週在社群媒體表示：「唯一重要的是體育場裡觀眾的感受。」

綠洲合唱團以Live Forever和Wonderwall等1990年代熱門歌曲聞名，去年8月他們在首張專輯Definitely Maybe發行30週年前夕，宣布復出巡演的重大消息。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140704