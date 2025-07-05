百年禁令解封 巴黎塞納河開放民眾游泳消暑

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國巴黎塞納河（Seine River）今天上午開放民眾游泳，解除1923年禁令，讓居民和遊客在炎熱的天氣下清涼一下。

法新社報導，數十名泳客在上午8時開放前就已抵達現場，隨後在救生員的注視下躍入水中，如願以償。

若天氣允許，巴黎民眾和遊客今夏可在3處指定河段下水消暑，其中1處距離艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）很近。

塞納河季節性開放游泳被視為2024年巴黎奧運一大成果，大會當時為了將塞納河列為水上運動賽事的場地，特地整治水質。

游泳區有更衣室、淋浴間和沙灘風格的家具，可容納150至300人放鬆身心、鋪開毛巾，遠離城市喧囂。

巴黎官員表示，他們已採取多項措施，確保泳客能安全地享受期待已久的解封，包括每天進行水汙染檢測，以及對泳客進行游泳測試。

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他們也提醒泳客注意潛在的危險，包括湍急的水流、船隻通行以及平均3.5公尺的水深。

為降低風險，救生員將先評估訪客的游泳能力，之後才會放行下水。根據6月底發布的命令，任何在指定區域外游泳的人都將被處以罰款。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140705