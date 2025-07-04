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瑞瑪席丹赴阿拉斯加拍戲 挑戰冰川游泳

2025/7/4 15:09（7/4 15:21 更新）
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瑞瑪席丹為了新劇「親密之海」赴阿拉斯加拍攝，最難忘近乎永晝的生活體驗。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 114年7月4日
瑞瑪席丹為了新劇「親密之海」赴阿拉斯加拍攝，最難忘近乎永晝的生活體驗。（CATCHPLAY提供）中央社記者王心妤傳真 114年7月4日
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（中央社記者王心妤台北4日電）台劇「親密之海」將開播，演員瑞瑪席丹跟著劇組曾前往紐約、阿拉斯加拍攝，她除了對近乎永晝的生活感到驚喜，也透露勇敢挑戰冰川游泳，留下難得的體驗。

根據劇組提供資料，瑞瑪席丹劇中飾演勇於追尋自我、展現獨立特質的角色「莉蓮」。她表示，前往阿拉斯加、紐約拍戲，是最難忘的拍攝經驗，除了讓她更貼近角色心情，也對當地景色感到驚奇。

瑞瑪席丹回憶，阿拉斯加直到半夜才天黑，但短短1小時後，天又開始亮起，「第一次體驗這種沒有黑夜的感覺，覺得非常特別。」她更在拍攝空檔後，穿著衣服就跳進冰川裡游泳，笑稱雖然冷，但有種被洗淨的感覺。

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瑞瑪席丹也分享，紐約拍攝有其他困難，因為環境嘈雜、人潮擁擠，常是邊走邊拍，有時會有路人回頭偷看，「但最辛苦的是收音師，因為紐約街頭實在太吵雜，拍攝過程充滿無法預測的因素。」

「親密之海」18日起在CATCHPLAY+影音平台（台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台、LINE TV、香港Now TV及Amazon Prime Video等，全球超過240個國家與地區同步上線。（編輯：吳素柔）1140704

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