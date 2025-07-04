台股週線小跌32點 上市公司總市值略降至72.62兆元

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（中央社記者曾仁凱台北4日電）台股高檔震盪，今天收在22547.50點，週線小跌32.58點或0.14%。證交所統計，全體上市公司最新總市值為新台幣72兆6267億元，比上週略降1106億元。

產業別指數方面，本週電子零組件類指數上漲3.11%漲幅最大，數位雲端類指數下跌4.06%跌幅最大。未含金融類指數上漲24.72點，漲幅約為0.13%；未含電子類指數下跌168.83點，跌幅約0.91%；未含金融電子類指數下跌4.91點，跌幅約0.04%。

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本週全體上市股票成交金額為1兆6863億元，股票成交量週轉率2.16%，成交金額前3名產業為半導體類4933.02億元，占全體上市股票交易金額比重29.25%；電腦及週邊設備類2481.17億元，占比14.71%；電子零組件類2385.69億元，占比14.15%。

累計今年初開盤迄今共120個交易日，集中市場總成交金額為41兆9913億元，市場日平均成交金額3499.28億元，股票成交量週轉率49.27%，股票日平均成交量週轉率0.41%。（編輯：楊蘭軒）1140704