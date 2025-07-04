AI淨零／AI助攻新創 小耳朵文化打造親子有聲平台

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影片來源：中央社

（中央社記者任紋儀台北4日電）在AI（人工智慧）浪潮席捲各行各業的時代，專營兒童有聲書的新創公司「小耳朵文化傳媒」，憑藉內容創意與技術敏銳度，在AI工具與政府資源的雙重助力下，成功打造屬於親子家庭的聲音世界。

「我以前是音樂幕後製作人，曾經寫過張惠妹的主打歌。」小耳朵文化傳媒創辦人華正群（華爸）談起過往時說，音樂圈的歷練培養了他對聲音的敏感度，也體悟到情緒表達的重要。

親子互動啟發創業靈感

轉戰YouTube經營親子頻道《Mom & Dad》後，華爸開始記錄三寶家庭的日常互動。當他為孩子說故事時，華爸運用聲音詮釋角色、轉換語調，「一下是威嚴的獅子，一下是稚嫩的小女孩」，讓孩子聽得津津有味。

疫情期間，華爸錄製幾段聲音故事分享給親友，沒想到回響熱烈，不僅孩子喜愛，連家長也頻頻敲碗更多內容，這個出乎意料的收穫讓華爸嗅到商機。

2020年底，《媽爹講故事》Podcast正式推出，短短幾個月即登上台灣Podcast前10名。2021年成立公司，2023年底上線訂閱制App，拒絕商業廣告，公司從華爸一人說故事，擴展至由專業編劇、配音、後製團隊製作的廣播劇，打造0到12歲專屬的有聲平台。

「我們不只是做內容，更在提供教育與陪伴。」華爸強調，故事涵蓋多種使用情境，從睡前、上學途中，到家長忙碌時的替代陪伴。目前平台已累積超過1,000則故事，總播放量數千萬次，已吸引超過5萬名訂閱用戶。

為回應粉絲需求，小耳朵舉辦線下故事活動、IP見面會，同時與企業合作，導入ESG（環境、社會、公司治理）與SDGs（永續發展目標）教育理念。例如2025年攜手量販零售商家樂福推廣「非籠飼雞蛋」，透過寓教於樂的方式傳遞正確觀念給孩子。

小耳朵傳媒從華爸一人說故事，擴展至專業團隊製作廣播劇，打造0到12歲專屬的有聲平台。中央社記者李宗憲攝 114年7月4日

政府資源成創業助力

創業初期，小耳朵文化獲得台北市產業發展補助100萬元，並入選經濟部中小及新創企業署「新創第四期進駐團隊」，不僅提供免費辦公空間，還有專業課程與法律諮詢。華爸強調，「對沒有資源的新創來說，這些幫助真的很關鍵。」

2021年小耳朵文化入選文策院「文化新創加速推進計畫」，從pitch簡報、營運策略到實戰演練全程輔導，協助團隊建立商業模式與市場策略。華爸坦言，一開始不懂創業，「計畫讓我們少走很多冤枉路，也更有信心面對投資人。」

AI導入提升效率與創意

面對AI浪潮，小耳朵文化資訊科技總監袁自揚（Luke）提到，公司採「從例行性工作著手」的策略，將AI導入流程中最耗時的部分。

像每日更新的《媽爹小知識》，過去需人工撰寫、查資料，如今透過AI協助撰稿，能完成70%以上初稿，大幅節省人力。編輯人員只需專注於事實查核與語感潤飾，確保內容適合孩子理解，工作效率大幅提升6到7成。

在內容創作上，AI也成為編劇靈感助手。華爸舉例，以前構思故事遇到瓶頸時，只能苦等靈感，現在AI能快速提供多樣化的劇情走向與邏輯輔助，讓創作者「一人可當兩人用」。

此外，團隊也開發AI個人化推薦系統，分析孩子年齡、喜好與使用行為，App自動推薦適合的故事，「讓每個孩子打開App時，都像是為他量身打造。」

至於聲音模擬技術，目前僅限於非主要角色、短段落或補錄遺漏字詞時使用AI聲音。Luke表示，「長篇故事的情感層次與聲音演繹仍需專業配音員，AI短期內難以取代。」

為強化內部AI技術應用能力，團隊也積極參加經濟部中企署的「30人以下製造業數位轉型培力補助」課程，包括ChatGPT應用、AI工具實作、數位行銷策略等主題。Luke說，這些課程不僅實用，還能申請學費補助，對新創公司尤為重要。

科技結合人文創造價值

《媽爹講故事》歷年來多次獲獎，包括「台灣兒童及少年優質節目聲音類推薦」、總評審團獎，KKBOX風雲榜Podcast年度十大熱門節目等肯定。

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展望未來，華爸規劃募得資金將用於強化內容品質、優化AI推薦系統、推進多語系應用開發，拓展海內外親子市場。公司也計畫開發互動式音頻內容，讓孩子可自行選擇故事走向，並研發專用聽故事設備，擴展聲音陪伴的應用場景。

「AI是工具，互動是手段，成長是目的，孩子是主角。」華爸說，唯有將科技與人文融合，才能創造有價值的體驗，也正是小耳朵文化持續前進的動力。（編輯：陳姿伶）1140704