新北雙和罷團機車掃街 林德福、張智倫拚場搶支持

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北「雙和罷團」今天展開大型車掃行動擴大宣傳，罷團說，推動罷免不是要毀滅國民黨，而是要讓國民黨知廉恥。藍營立委林德福則在公廟舉辦座談、張智倫深入公園，盼鄉親支持。

罷團的「雙北串騎」行動今天舉行，機車車隊先從泰山區出發，上百輛機車前往板橋區，並前往中和區秀朗橋頭集結，浩浩蕩蕩赴台北市濟南路，參加「罷免是愛反共護台」公民晚會。

逾百輛機車隊於傍晚集結在秀朗橋頭，除民進黨新北市議員張維倩、許昭興等人迎接，高喊「大罷免、大成功」；民進黨新北市議員張嘉玲，還從板橋一路加入機車隊，騎車到場支持。

罷團成員並高舉宣傳牌、旗幟、宣傳車，呼喊「翻轉中和、同意罷免、726出門投票」，吸引路過汽機車族注意，也引起部分車輛駕駛按喇叭回應。

雙和罷免團隊周先生在記者會表示，上星期推出「罷免線上遊戲」獲得熱烈迴響，7月第2星期的策略主視覺為「廉恥」，希望讓國民黨重新找回知恥心，當更好的反對黨。

雙和罷免團隊成員Kevin展示寫有「廉恥」的大圖輸出的塑膠帆布，說明下一波主視覺、訴求與行動方向，公民團體推動罷免不是要毀滅國民黨，而是要透過罷免不適任立委，翻轉雙和（新北市中和區、永和區），讓國民黨知廉恥，國家才會有更好發展。

國民黨立委林德福今天正式啟動政策說明會，第一場選在保福宮旁與鄉親面對面溝通。並說明他在立院、在地方，持續推動福國利民的修法與建設，並改善青年就業環境、體育環境，減輕家庭照護負擔。

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林德福服務處表示，包括國民黨立委王育敏、民眾黨立委張啟楷、藍營市議員陳鴻源、連斐璠、國民黨新北市黨部主委黃志雄，都相挺開講，呼籲鄉親幫忙催票、拉票，守護國會、守護雙和。

國民黨立委張智倫晚間接受記者電訪表示，每天從早到晚勤跑基層、公園等地，拜託鄉親投下不同意罷免票。（編輯：張銘坤、林恕暉）1140705

大罷免進入第3階段，國民黨新北市立委林德福（前左2）5日正式啟動政策說明會，首場選在永和保福宮旁座談，與鄉親面對面溝通，爭取支持。（林德福服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年7月5日