颱風丹娜絲狂風肆虐 嘉義街頭滿目瘡痍、南鯤鯓牌樓倒塌【圖輯】
2025/7/7 07:12（7/7 08:57 更新）
（中央社網站7日電）颱風丹娜絲6日晚間11時40分左右在嘉義布袋登陸，雲林口湖觀測到17級強陣風，嘉義鹿草及布袋、台南七股及北門、澎湖望安等地也發生16級強陣風。強烈風雨造成中南部陸續傳出災情，嘉義縣市招牌、住家鐵皮被吹落，台南市南鯤鯓代天府牌樓倒塌，街頭滿目瘡痍。
▲嘉義長庚醫院救護車被吹走。
▲台南市南鯤鯓代天府牌樓倒塌。
（編輯：林湘芸）1140707
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