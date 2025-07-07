颱風丹娜絲狂風肆虐 嘉義街頭滿目瘡痍、南鯤鯓牌樓倒塌【圖輯】

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（中央社網站7日電）颱風丹娜絲6日晚間11時40分左右在嘉義布袋登陸，雲林口湖觀測到17級強陣風，嘉義鹿草及布袋、台南七股及北門、澎湖望安等地也發生16級強陣風。強烈風雨造成中南部陸續傳出災情，嘉義縣市招牌、住家鐵皮被吹落，台南市南鯤鯓代天府牌樓倒塌，街頭滿目瘡痍。

嘉義市區路牌被吹倒。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日

嘉義有住宅遮雨棚被吹落。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日

嘉義市區店家巨大招牌被吹落，橫躺在慢車道。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日

▲嘉義長庚醫院救護車被吹走。

嘉義市區住家鐵皮遭到吹落。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日

嘉義路樹倒塌。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日

▲台南市南鯤鯓代天府牌樓倒塌。

颱風丹娜絲造成高雄市多區停電，台灣電力公司高雄區營業處人員6日晚間冒雨持續搶修。（台電高雄區處提供）中央社記者張已亷傳真 114年7月6日

（編輯：林湘芸）1140707