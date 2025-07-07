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颱風丹娜絲襲嘉義市災情慘 路樹招牌水塔夜市攤位都被吹翻[影]

2025/7/7 08:39（7/7 09:17 更新）
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）颱風丹娜絲昨天深夜在嘉義布袋登陸，嘉義市經1個多小時強陣風肆虐，市區街景滿目瘡痍，市民起床看見遮陽棚壓住汽車、樓上的鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，大都驚愕不已。

中央氣象署表示，颱風丹娜絲已減弱為輕颱，今天6時左右已於桃園、新竹交界出海，仍針對嘉義以北、宜花地區發布陸警。丹娜絲登陸前後，在澎湖東吉有16級強陣風，台南七股16級、雲林口湖17級、嘉義布袋等也發生14級的強陣風。

颱風丹娜絲於昨天深夜嘉義縣布袋登陸，預估當時出現14級以上的風力，且持續至今天凌晨1時左右，風勢才轉為趨緩。

嘉義市民早上起床，看見門前遮陽棚壓住汽車、樓上的鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，還有固定在頂樓的水塔都被吹到地面，民眾都楞住了。

嘉義市民眾常逛的夜市湖美商展及嘉樂福觀光夜市，這次經不起強風肆虐，湖美商展的攤位幾乎都扭曲變形，恢復營業需要重新整理；嘉樂福觀光夜市也無可避免，入口處大型看板歪斜45度，攤位也受到強風影響。

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市區的速食店大型招牌、游泳消暑園區招牌整個倒在路面上，還有服務店、量販店、銷售汽車店家的落地窗玻璃整個碎裂，以及大小不一的招牌都散落在路面，令人觸目驚心。

另外，路樹這次倒伏最為嚴重，新民路、世賢路的路樹各倒向兩邊，汽車根本無法通行，文化路公園、中正公園及興嘉公園部分老樹被連根拔起，而部分路段的標誌不是歪斜，就是整個倒在路面，嚴重影響交通。（編輯：李亨山）1140707

#嘉義市
#中央氣象署
#強陣風
#颱風丹娜絲
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日靠近八掌溪畔，嘉義市興美五街民宅遮雨棚被強風吹翻倒塌。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日靠近八掌溪畔，嘉義市興美五街民宅遮雨棚被強風吹翻倒塌。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
嘉義市強陣風肆虐，7日市區街景滿目瘡痍，固定在頂樓的水塔都吹落到路面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市強陣風肆虐，7日市區街景滿目瘡痍，固定在頂樓的水塔都吹落到路面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉樂福觀光夜市入口處大型看板傾倒歪斜。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉樂福觀光夜市入口處大型看板傾倒歪斜。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
湖美商展許多攤位扭曲變形、幾乎全毀。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
湖美商展許多攤位扭曲變形、幾乎全毀。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市1間水上樂園大型招牌橫躺路面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市1間水上樂園大型招牌橫躺路面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市1間速食店大型招牌掉落地面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市1間速食店大型招牌掉落地面。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市堤防上的黃花風鈴木整排折損。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台為嘉義帶來強烈風雨，7日嘉義市堤防上的黃花風鈴木整排折損。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
嘉義市軍輝橋路口的紅綠燈倒伏，民眾冒險從下方騎車通過。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
嘉義市軍輝橋路口的紅綠燈倒伏，民眾冒險從下方騎車通過。中央社記者蔡智明攝 114年7月7日
嘉義市路樹倒伏最為嚴重，新民路路樹各倒向兩邊，汽車無法通行。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
嘉義市路樹倒伏最為嚴重，新民路路樹各倒向兩邊，汽車無法通行。中央社記者黃國芳攝 114年7月7日
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