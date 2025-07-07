颱風丹娜絲襲嘉義市災情慘 路樹招牌水塔夜市攤位都被吹翻[影]
2025/7/7 08:39（7/7 09:17 更新）
（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）颱風丹娜絲昨天深夜在嘉義布袋登陸，嘉義市經1個多小時強陣風肆虐，市區街景滿目瘡痍，市民起床看見遮陽棚壓住汽車、樓上的鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，大都驚愕不已。
中央氣象署表示，颱風丹娜絲已減弱為輕颱，今天6時左右已於桃園、新竹交界出海，仍針對嘉義以北、宜花地區發布陸警。丹娜絲登陸前後，在澎湖東吉有16級強陣風，台南七股16級、雲林口湖17級、嘉義布袋等也發生14級的強陣風。
颱風丹娜絲於昨天深夜嘉義縣布袋登陸，預估當時出現14級以上的風力，且持續至今天凌晨1時左右，風勢才轉為趨緩。
嘉義市民早上起床，看見門前遮陽棚壓住汽車、樓上的鐵皮被吹落、鐵捲門變飛捲門，還有固定在頂樓的水塔都被吹到地面，民眾都楞住了。
嘉義市民眾常逛的夜市湖美商展及嘉樂福觀光夜市，這次經不起強風肆虐，湖美商展的攤位幾乎都扭曲變形，恢復營業需要重新整理；嘉樂福觀光夜市也無可避免，入口處大型看板歪斜45度，攤位也受到強風影響。
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市區的速食店大型招牌、游泳消暑園區招牌整個倒在路面上，還有服務店、量販店、銷售汽車店家的落地窗玻璃整個碎裂，以及大小不一的招牌都散落在路面，令人觸目驚心。
另外，路樹這次倒伏最為嚴重，新民路、世賢路的路樹各倒向兩邊，汽車根本無法通行，文化路公園、中正公園及興嘉公園部分老樹被連根拔起，而部分路段的標誌不是歪斜，就是整個倒在路面，嚴重影響交通。（編輯：李亨山）1140707
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