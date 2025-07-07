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台灣高鐵提前完成巡軌作業 上午9時40分恢復全線營運
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颱風侵襲高鐵中午前台中以南停駛 大量異物被吹入軌道

2025/7/7 08:21（7/7 08:35 更新）
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圖為高鐵台中站售票櫃台。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵今天早上宣布，因大量異物吹入高鐵雲林至台南軌道區等因素，今天中午12時前，台中至左營間停駛，南港站及台中站每小時各發3班全車自由座列車。

根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天上午7時的中心位置在北緯25.4度，東經121.1度，即在台北的西北方約60公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

台灣高鐵原訂今天取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車。

不過因大量異物侵入軌道，台灣高鐵今天上午緊急表示，中午12時前，暫停台中至左營間營運服務。

台灣高鐵說，丹娜絲路徑及強度超過氣象預估，昨日深夜登陸後雲嘉地區風勢、雨勢持續增強，大量異物更遭吹入高鐵雲林至台南軌道區，並橫跨電車線，為確保營運安全，加強南部路段軌道巡檢。

台灣高鐵指出，經整體評估風雨狀況、人員安全及各項安全檢查所需作業時間，宣布調整今天營運模式，中午12時前，暫停台中至左營間營運服務，維持南港站及台中站每小時各發3班全車自由座列車（商務車廂除外），以服務颱風期間仍有出行需求的旅客。

中午12時起，全線恢復營運，並自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外）。

台灣高鐵進一步說明，中午12時前，暫停台中至左營間營運服務；自上午6時起南港站（南下）及台中站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

台灣高鐵表示，預計自上午12時起，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

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台灣高鐵說，若巡軌作業提前完成，提早恢復全線營運，台灣高鐵公司將儘速公告，敬請颱風期間仍有搭車需求的旅客，前往車站前先行查詢台灣高鐵企業網站最新消息，掌握最新營運資訊。

台灣高鐵說，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。（編輯：蕭博文）1140707

#颱風
#台灣高鐵
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