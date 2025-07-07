颱風丹娜絲侵襲北北基正常上班課 台鐵高鐵通勤交通異動彙整

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（中央社網站7日電）颱風丹娜絲侵襲台灣，7日共有13縣市停班停課，台北市、新北市、基隆市正常上班上課；桃園市蘆竹、大園、新屋、觀音停班停課，其餘行政區正常上班上課。中央社整理北北基桃交通異動資訊，提醒通勤民眾留意。

台鐵

對號列車7日上午12時前西部幹線（基隆-潮州間）停駛，南迴線（新左營-台東間）與台東線（台東-花蓮間）正常行駛，北迴線（樹林-花蓮間）雖正常行駛，但視風雨情況機動調整。

另外，區間（快）車部分，平溪線、深澳線、內灣線、集集線上午12時前停駛。

高鐵

台灣高鐵7日取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上）每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為每小時的整點、20分及40分。

台中站於上午6時及上午6時30分加開南下、北上各一班（共4班）每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

7日末班列車預定發車時間為南港站晚間9時40分前往左營站、晚間10時40分前往台中站；自左營站發車時間為晚間9時40分前往南港站、晚間10時40分前往台中站。

捷運

台北捷運正常營運，貓空纜車將等北部地區解除陸上颱風警報整備完成後恢復營運。

新北捷運7日依平日班距正常營運，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線將視風雨狀況調整營運班距。

桃園機場捷運7日維持正常營運。

北市疏散門紅黃線停車

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台北市延長開放中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門周邊紅黃線停車時間，至7日中午12時前駛離。

（編輯：林廷軍）1140707