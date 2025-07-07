颱風丹娜絲清晨桃竹交界出海 嘉義以北仍納陸警

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（中央社記者張雄風台北７日電）氣象署表示，颱風丹娜絲已減弱為輕颱，今天6時左右已於桃園、新竹交界出海，仍針對嘉義以北、宜花地區發布陸警；丹娜絲暴風範圍縮小、且有持續減弱的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲登陸前後，在澎湖東吉有16級強陣風，台南七股16級、雲林口湖17級、嘉義布袋等也發生14級的強陣風。

中央氣象署今天持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，清晨6時的中心位置在北緯25.0度，東經121.0度，即在台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

丹娜絲中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

氣象署發布陸上警戒區域包含新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮；海上警戒區為台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面。

6日凌晨0時至7日上午7時累積雨量圖。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，丹娜絲已於清晨5時左右減弱為輕度颱風，暴風圈縮小，中心已於今天6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動；台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，預計強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

伍婉華說，丹娜絲昨天深夜11時40分左右在嘉義登陸，今天凌晨2時位置約在南投，對流雲系受地形影響、結構減弱，但仍有水氣引進，中南部山區仍有不斷的降雨；未來丹娜絲先朝北移動，接著受到太平洋高壓影響朝西轉進入中國。

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伍婉華提醒，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣以南有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率；另外因颱風外圍環流沉降影響，台東縣可能有焚風發生，注意攝氏36度以上高溫。

氣象署統計，自5日0時至今天清晨6時，較大累積雨量地區包括屏東縣水利署牡丹629毫米、台東縣達仁林場569毫米、高雄市大寮381.5毫米。（編輯：蔡佳敏）1140707