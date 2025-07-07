加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
北北基今正常上班課 台鐵高鐵營運異動通勤族留意
首頁 / 生活
颱風丹娜絲
新聞專題
颱風丹娜絲1/208
首頁 / 生活

颱風丹娜絲清晨桃竹交界出海 嘉義以北仍納陸警

2025/7/7 07:03（7/7 07:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象署持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
中央氣象署持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北７日電）氣象署表示，颱風丹娜絲已減弱為輕颱，今天6時左右已於桃園、新竹交界出海，仍針對嘉義以北、宜花地區發布陸警；丹娜絲暴風範圍縮小、且有持續減弱的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲登陸前後，在澎湖東吉有16級強陣風，台南七股16級、雲林口湖17級、嘉義布袋等也發生14級的強陣風。

中央氣象署今天持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，清晨6時的中心位置在北緯25.0度，東經121.0度，即在台北的西方約50公里之處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北進行。

丹娜絲中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

氣象署發布陸上警戒區域包含新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、花蓮；海上警戒區為台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面。

6日凌晨0時至7日上午7時累積雨量圖。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）
6日凌晨0時至7日上午7時累積雨量圖。（圖取自氣象署網頁www.cwa.gov.tw）

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，丹娜絲已於清晨5時左右減弱為輕度颱風，暴風圈縮小，中心已於今天6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動；台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，預計強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

伍婉華說，丹娜絲昨天深夜11時40分左右在嘉義登陸，今天凌晨2時位置約在南投，對流雲系受地形影響、結構減弱，但仍有水氣引進，中南部山區仍有不斷的降雨；未來丹娜絲先朝北移動，接著受到太平洋高壓影響朝西轉進入中國。

google news透過 Google News追蹤中央社

伍婉華提醒，今天高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣以南有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率；另外因颱風外圍環流沉降影響，台東縣可能有焚風發生，注意攝氏36度以上高溫。

氣象署統計，自5日0時至今天清晨6時，較大累積雨量地區包括屏東縣水利署牡丹629毫米、台東縣達仁林場569毫米、高雄市大寮381.5毫米。（編輯：蔡佳敏）1140707

影片來源：CWA氣象署
延伸閱讀
颱風丹娜絲登陸 嘉義市強風致災10人傷街頭滿目瘡痍颱風丹娜絲來襲 北市延長部分疏散門周邊紅黃線停車台鐵：西部幹線對號列車與3支線 7日中午前停駛議員質疑水溝蓋下沒水溝 盧秀燕：施工中集水井
伍婉華
颱風丹娜絲十級暴風圈估晚間接觸澎湖 雲嘉南沿海防13級強陣風颱風丹娜絲變中颱可能再增強 預測路徑非常貼近西部沿海
颱風丹娜絲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲登陸 嘉義市強風致災10人傷街頭滿目瘡痍
39
更多編輯台推薦新聞：