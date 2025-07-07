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颱風丹娜絲登陸布袋 嘉市強風致災10人受傷送醫
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颱風丹娜絲登陸布袋 嘉市強風致災10人受傷送醫

2025/7/7 04:25（7/7 04:36 更新）
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颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，住家鐵皮遭到吹落。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，住家鐵皮遭到吹落。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）颱風丹娜絲襲台於昨天深夜11時40分在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，鷹架、招牌都被吹落，且造成10人因玻璃或跌倒受傷，嘉義市消防局即予送醫治療。

颱風丹娜絲於昨天深夜在嘉義縣登陸，預估當時出現14級以上的風力，且持續至今天凌晨1時左右，風勢才趨緩。

颱風丹娜絲登陸颳起陣陣強風，風勢造成鐵皮碰撞聲且挾帶巨大「轟隆隆」聲，民眾根本無法入睡，感覺房屋彷彿在搖晃。

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嘉義市消防局表示，強大風勢來襲時，凌晨陸續據報有10名民眾因被玻璃割傷，或因跌倒受傷，大都為輕傷，由救護車送醫治療。

嘉義市消防人員察看災情，發現市區鷹架、店家招牌、水塔被強風吹落，道路路樹整排倒伏，學校圍牆倒塌，還有鐵捲門被吹飛等，景象驚人。（編輯：何宏儒）1140707

颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，鐵皮、鷹架及招牌被吹落，景象驚人。（孫世昌提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，鐵皮、鷹架及招牌被吹落，景象驚人。（孫世昌提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，店家巨大招牌被吹落，橫躺在慢車道。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，店家巨大招牌被吹落，橫躺在慢車道。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，市區道路的標誌也被吹倒。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，市區道路的標誌也被吹倒。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，學校圍牆、樹木都被吹倒。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
颱風丹娜絲襲台於6日深夜在嘉義縣布袋登陸，嘉義市區吹起強風並持續1個多小時，學校圍牆、樹木都被吹倒。（鄭榮貴提供）中央社記者黃國芳傳真 114年7月7日
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